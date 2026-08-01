Tomás Barrios se juega paso al cuadro principal del ATP 1000 de Montreal

Tenis, Chile vs Serbia. Copa Davis 2026. El jugador de Chile Tomas Barrios regresa la pelota frente a Dusan Lajovic de Serbia durante el partido de sinles de la Copa Davis valido por el Grupo Mundial, disputado en el Court Central Anita Lizana, Parque - PEPE ALVUJAR/PHOTOSPORT

Santiago 1 Ago. (ATON) -

El tenista chileno enfrenta a rival australiano.

En pocos minutos más, Tomás Barrios (138 ATP) jugará su paso al cuadro principal del ATP 1000 de Montreal.

El tenista chileno se medirá con el australiano Aleksandar Vukić (105).

Barrios ha vencido en tres ocasiones a su rival de hoy, la última en marzo de este año en la qualy del ATP de Miami.

En dicha ocasión, el chileno se impuso en dos sets por 6-3 y 7-6.