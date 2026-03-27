Tomás Barrios no pudo meterse en semifinales del Challenger de Sao Paulo

Archivo - Chile.- Tomás Barrios estalló contra la ATP: "Hacen cosas que nos perjudican" - Mariano Garcia/ UNAR via Photosport - Archivo

Santiago 27 Mar. (ATON) -

El tenista chileno cayó este viernes frente al boliviano Hugo Dellien en dos sets y quedó eliminado en los cuartos de final.

Tomás Barrios (119° del ranking ATP) no pudo seguir avanzando en el Challenger de Sao Paulo y este viernes quedó eliminado en los cuartos de final del certamen brasileño.

El tenista chileno, cuarto cabeza de serie, cayó en esta jornada frente al boliviano Hugo Dellien (159°) por parciales de 6-4 y 7-6 (4) tras dos horas y 13 minutos de un partido donde no aprovechó sus oportunidades.

En el primer set, el chillanejo sufrió un quiebre en el cuarto game, pero devolvió gentileza de inmediato en el siguiente. Sin embargo, en el décimo juego no pudo sostener y le entregó la manga a su rival.

En el segundo episodio ambos se quebraron el saque dos veces cada uno y luego fueron manteniendo sus turnos hasta definir todo en un tiebreak. En el desempate el boliviano fue más certero y se lo adjudicó por 7-4 para sentenciar su victoria.

Con esto, Barrios no pudo meterse en semis y seguir sumando puntos para intentar acercarse a volver al top 100 del orbe.

Ahora, el tenista chileno se mantendrá en Brasil para disputar desde la próxima semana el cuadro principal del Challenger de Sao Leopoldo.