Chile.- Tomás Barrios profundizó su crisis y ahora cayó ante el 556 en su debut en Zug

Archivo - Chile.- No levanta cabeza: Barrios cayó ante 453 del mundo en su debut en Bunschoten - Mariano Garcia/ UNAR via Photosport - Archivo

Santiago 21 Jul. (ATON) -

El chileno, segundo cabeza de serie del challenger suizo, se vio sorprendido por el local invitado Dylan Dietrich. Con esto, no logra levantar cabeza en el circuito y sumó su tercera derrota consecutiva ante en un jugador fuera de los 300 mejores del mundo.

No hay caso con Tomás Barrios (139° del ranking ATP) en el circuito Challenger. El tenista chileno no logra levantar cabeza y ahora tuvo debut y despedida en el Challenger de Zug, en Suiza.

El chillanejo, segundo cabeza de serie, cayó este martes frente al invitado local Dylan Dietrich (556°) en tres sets y sumó su sexta derrota consecutiva en un cuadro principal de un torneo.

Fue un marcador de 6-4, 4-6 y 6-1, tras dos horas y un minuto de partido, la derrota de un nacional que vive toda una crisis. Es que en las últimas semanas solamente ha ganado tres partidos de qualy (uno en Roland Garros y dos en la fase previa de Wimbledon).

De hecho, su último triunfo en un main draw fue el pasado 13 de mayo en octavos de final del Challenger de Oeiras IV, en Portugal, ante el estadounidense Nishesh Basavareddy.

Además, por tercera semana consecutiva sufre una sorpresiva caída ante un jugador fuera del casillero 300, considerando el tropiezo ante el ruso Ilia Simakin en el estreno en el Challenger de Iasi y la derrota de la semana pasada en el debut en Busnchoten ante el neerlandés Niels Visker.

Con esto, el nivel de Barrios preocupa pensando en que en cerca de dos meses Chile recibirá a España por la serie de Copa Davis que se disputará en el Court Central del Estadio Nacional en busca de clasificar a las finales de la Ensaladera de Plata.