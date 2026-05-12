Chile.- Tomás Barrios quiere seguir con los triunfos en Oeiras este miércoles

Archivo - Chile.- La programación del debut de Barrios en el main draw del Masters 1000 de Miami - Mariano Garcia/ UNAR via Photosport - Archivo

Santiago 13 May. (ATON) -

"Tomi", único chileno que queda en competencia en el challenger portugués, vuelve a la acción a primera hora de mañana para ir en búsqueda de los octavos de final.

El tenista nacional Tomás Barrios (134° del ranking ATP) está con todo listo y dispuesto para afrontar este miércoles la segunda ronda del Challenger de Oeiras IV, en Portugal.

El chileno fue programado para el primer turno de la cancha tres, es decir, a las seis de la mañana, momento en que medir´fuerzas con el estadounidense Nishesh Basavareddy (154°), a quien derrotó en su único encuentro registrado en marzo pasado en la primera ronda de la qualy del Masters de Miami.

Si logra repetir su victoria sobre el norteamericano, el chillanejo desafiará al vencedor entre el invitado local Tiago Pereira (304°) y otro estadounidense, Emilio Nava (108°).

Cabe recordar que "Tomi" es el único criollo que queda en competencia después de la eliminación que sufrió hoy Cristian Garin (104°) de manos del argentino Lautaro Midon (216°).