Tomás Barrios remontó y debutó con sufrido triunfo en Challenger de Concepción

Santiago 28 Ene. (ATON) -
El chillanejo, segundo cabeza de serie, fue de menos a más para vencer al peruano Gonzalo Bueno y avanzar a los octavos de final del certamen penquista.
Durísimo pero triunfal debut de Tomás Barrios (107° del ranking ATP) en el Challenger 100 de Concepción. El tenista chileno remontó un complicadísimo partido para avanzar a los octavos de final del certamen penquista.
El chillanejo, segundo cabeza de serie, fue de menos a más para vencer al peruano Gonzalo Bueno (215°) por parciales de 3-6, 6-2 y 6-4, tras dos horas y 37 minutos de partido.
En la primera manga el nacional sufrió tres quiebres y logró un rompimiento, mientras que en el segundo episodio el criollo consiguió cuatro breaks y cedió dos veces su servicio.
En el tercer y último capítulo el pupilo de Guillermo Gómez se puso rápidamente 3-0 arriba con dos quiebres a favor, pero de manera increíble perdió la ventaja y llegó a estar 4-3 abajo y con un punto de break en contra. Sin embargo, sacó adelante la tarea, rompió el saque del incaico en el noveno game y en el siguiente zafó de otra chance de ruptura para sentenciar la victoria.
En octavos de final, Barrios enfrentará al brasileño Thiago Monteiro (196°), quien el martes eliminó al argentino Facundo Díaz Acosta (247°) por un doble 6-4.
En tanto, el invitado chileno Benjamín Torrealba (832°) no pudo sumarse al chillanejo y cayó en su debut ante el qualy argentino Guido Iván Justo (378°) por 6-2 y 7-6 (4).
Consignar que en esta jornada también se estrenarán los nacionales Alejandro Tabilo (79°), primer cabeza de serie, ante el qualy argentino Gonzalo Villanueva (268°), y Matías Soto (389°) contra el trasandino Nicolás Kicker (258°).