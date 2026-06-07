Tomás Barrios con rival y programación confirmada para debutar en Bratislava

Tenis, Tomas Barrios vs Thiago Seyboth ATP 250 Buenos Aires 2026. El tenista chileno Tomas Barrios es fotografiado contra Thiago Seyboth de Brasil durante el ATP 250 en Buenos Aires, Argentina. 10/02/2026 Mariano Garcia/ UNAR via Photosport Tennis, - Mariano Garcia/ UNAR via Photosport

Santiago 7 Jun. (ATON) -

El chileno se alista para volver al circuito este lunes para animar un inédito encuentro con el australiano Thanasi Kokkinakis.

El tenista nacional Tomás Barrios (136° del ranking ATP) cuenta las horas para tener su estreno en el Challenger 100 de Bratislava, en Eslovaquia.

"Tomi", quien figura como quinto cabeza de serie del certamen, enfrentará en un duelo inédito al australiano Thanasi Kokkinakis (855°), encuentro programado para mañana en el segundo turno de la cancha central, es decir, no antes de las 8:30.

En caso de ganar, el chillanejo enfrentaría la siguiente instancia al vencedor del cruce entre el ucraniano Vitaliy Sachko (210°) y el japonés Yosuke Watanuki (271°).

Cabe recordar que el ñublino viene de caer en la segunda ronda de la qualy para Roland Garros.