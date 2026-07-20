Tomás Barrios sale a escena este martes para cortar su mala racha

Archivo - Chile.- Barrios tiene programación y rival para ir en busca del main draw de Wimbledon - Mariano Garcia/ UNAR via Photosport - Archivo

Santiago 20 Jul. (ATON) -

El chileno debuta mañana en el Challenger de Zug con la misión de dejar atrás las cinco caídas consecutivas que ha sufrido en torneos de esta categoría.

El tenista nacional Tomás Barrios (139° del ranking ATP) ya tiene programación para su debut en el Challenger de Zug, en Suiza, torneo donde tratará de dejar atrás su mala racha.

El chileno fue emparejado en primera ronda con el invitado local Dylan Dietrich (556°), encuentro agendado para mañana en el tercer turno de la cancha principal, es decir, no antes de las 8:00 horas,

En caso de ganar, el próximo rival del chillanejo sería el vencedor del cruce entre el español Max Alcala (181°) y el checo Martin Krumich (260°), ambos contrincantes inéditos para el ñublino.

Cabe recordar que "Tomi" atraviesa por una seguidilla de maños resultados en el circuito, ya que al margen de las clasificatorias para Roland Garros y Wimbledon, registra cinco derrotas al hilo en torneos de la categoría challenger.

De hecho, en sus últimas cuatro participaciones se ha despedido en primera ronda.