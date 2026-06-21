Tomás Barrios tiene rival para su estreno en la qualy de Wimbledon

Archivo - Chile.- Barrios evitó papelón en su debut en Challenger de Mauthausen - Mariano Garcia/ UNAR via Photosport - Archivo

Santiago 21 Jun. (ATON) -

El tenista nacionales uno de los cabezas de serie del abierto londinense que busca el paso al cuadro principal donde ya está Alejandro Tabilo

Terminó la espera para Tomás Barrios (137º de la ATP), quien ya conoció a su rival de la qualy del Grand Slam de Wimbledon, que contará además con Alejandro Tabilo (31º) en el cuadro principal de la catedral del tenis mundial.

La ronda clasificatoria que comenzará este lunes 22 de junio tiene al chillanejo como su vigésimo cabeza de serie.

El adversario de Barrios será el italiano Marco Cecchinato (167.º), con quien no registra enfrentamientos previos, y en caso de resultar victorioso, se medirá con quien gane el duelo entre el tenista local Paul Jubb y el francés Pierre-Hugues Herbert.

La agenda del día lunes 22 de junio situó el partido de Tomás Barrios en el cuarto turno de la cancha número 12, a eso de las 11:00 de la mañana, hora de Chile, siempre y cuando la habitual lluvia sobre la capital inglesa no disponga lo contrario.

Barrios precisa de tres triunfos en la ronda clasificatoria para insertarse como uno de los 16 tenistas que accederán al cuadro principal del torneo de pasto más tradicional del mundo.