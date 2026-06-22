Tomás Barrios tuvo triunfal debut en la qualy de Wimbledon

Chile.- Tomás Barrios debuta mañana en el Challenger de Nottingham 2 - FELIPE ZANCA/PHOTOSPORT

Santiago 22 Jun. (ATON) -

El chileno derrotó este lunes al italiano Marco Cecchinato en dos sets para seguir en carrera en la fase previa. El nacional necesita dos vistorias más para ingresar al cuadro principal del Grand Slam londinense, donde ya está asegurado su compatriota Alejandro Tabilo.

Tras las bajas de Nicolás Jarry y Cristian garin, Tomás Barrios (135° del ranking ATP) es el único chileno presente en la qualy de Wimbledon, tercer Grand Slam de la temporada.

Y el chileno tuvo un triunfal debut en la exigente fase previa del major londinense, luego de derrotar este lunes al italiano Marco Cecchinato (159° y ex 16 del orbe).

El chillanejo, 20° cabeza de serie de la fase previa, se impuso al europeo por parciales de 7-6 (2) y 6-3, tras una hora y 37 minutos de partido.

En el primer set los dos jugadores estuvieron firmes con sus servicios y todo se tuvo que definir en un tiebreak, donde el nacional fue más certero y se lo adjudicó por 7-2. En tanto, en el segundo episodio ambos se quebraron casi de entrada, mientras que en el octavo game "Tomi" volvió a romper el saque de su rival para en el siguiente sentenciar la victoria con su envío.

De esta manera, Barrios avanzó a la segunda ronda de la qualy, donde enfrentará al ganador de la llave entre el francés Pierre-Hugues Herbert (250°) y el británico Paul Jubb (334°).

Consignar que el chileno debe ganar ese y otro cotejo más, el de una eventual tercera ronda, para ingresar al cuadro principal de Wimbledon, donde ya está asegurado su compatriota Alejandro Tabilo (33°).