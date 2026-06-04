La traba que frena la realización de la Copa Intercontinental en Valparaíso

Futbol, Santiago Wanderers, Campeon Copa de Libertadores Sub 20 El equipo de Santiago Wanderers reacciona durante las celebraciones de Campeon Copa de Libertadores Sub 20 en el Estadio Elias Figueroa, de la comuna de Valparaiso, Chile. 24/03/2026 Andres - ANDRES PINA/PHOTOSPORT

Santiago 4 Jun. (ATON) -

El alto costo del partido sería en estos momentos el principal inconveniente para que el partido entre Santiago Wanderers y Real Madrid se lleve a cabo en suelo nacional.

Continúan las dudas en torno a la realización de la final de la Copa Intercontinental entre Santiago Wanderers y Real Madrid, campeones de la Copa Libertadores sub 20 y la UEFA Youth League, respectivamente.

Es que si bien las anteriores ediciones del certamen se han disputado sin problemas en Sudamérica, aun está en entredicho si el Decano podrá recibir al cuadro merengue en suelo nacional, puntualmente en el estadio Elías Figueroa Brander de Valparaíso.

En ese contexto, La Tercera reveló que el presidente de la ANFP, Pablo Milad, envió una carta a Conmebol para que el partido se lleve a cabo en la Ciudad Puerto. Además, ha sostenido reuniones directas con el mandamás del organismo, Alejandro Domínguez, para respaldar la posición del club caturro.

De todas maneras, en la publicación apuntaron que la principal piedra de tope sería el financiamiento del compromiso, el cual es cercano a los 400 mil dólares. "La cifra que considera pasajes, alojamiento, alimentación, traslados, arbitraje, operación del VAR, más los equipos de la Conmebol y la UEFA que participan", detallaron.

Si bien en una primera instancia Milad declaró que el monto sería absorbido por las confederaciones, la mencionada fuente sostuvo que en las últimas semanas se ha hablado de un financiamiento mixto entre dichas entidades y la Federación de Fútbol de Chile.

Por otra parte, también existen dudas sobre la fecha para el duelo, ya que si bien estaba presupuestado para agosto, debido al calendario del combinado español se ha puesto sobre la mesa la posibilidad de disputarlo en septiembre u octubre.