Trascienden las razones por las cuales Erick Pulgar no fue nominado a la Roja

Futbol, Palmeiras vs Flamengo. Final de Copa Libertadores 2025. El jugador chileno de Flamengo Erick Pulgar celebra con el trofeo de la Copa Libertadores tras el partido contra Palmeiras en el Estadio Monumental de Lima, Peru. 29/11/2025 Pool Pelaez - DiaEsportivo/Photosport

Santiago 23 May. (ATON) -

La baja del volante de Flamengo fue una de las sorpresas de la lista entregada por el DT Nicolás Córdova.

El entrenador de la selección chilena, Nicolás Córdova, dio a conocer este viernes la lista de jugadores convocados para los encuentros amistosos que la Roja jugará en la fecha FIFA de junio ante Congo y Portugal.

Y junto con el regreso a las citaciones del portero Bryan Cortés y la presencia por primera vez del volante suizo-chileno Nils Reichmuth, llamó la atención la ausencia una vez más del mediocampista Erick Pulgar, quien ha cumplido buenas campañas en los últimos años en Flamengo de Brasil.

La determinación de Córdova en este caso no se explicó de manera oficial, pero y sí trascendió: fue el propio futbolista quien pidió no ser llamado.

La razón de ello es difusa, pero se ampara en dos situaciones: una, que Pulgar viene recién saliendo de una lesión que lo ha mantenido fuera de las canchas desde el 3 de abril, y la otra es que el futbolista chileno quiere aprovechar estas semanas para mostrarse ante el nuevo DT de Flamengo, el portugués Leonardo Jardim.