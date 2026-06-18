Tribunal de Disciplina aplicó histórico castigo en el fútbol chileno

Archivo - Chile.- "Adán Godoy arrastraba una pelea contra el cáncer y no pudo ganarla" - SEBASTIAN CISTERNAS/PHOTOSPORT - Archivo

Santiago 18 Jun. (ATON) -

El organismo determinó una durísima sanción contra el preparador físico de Rangers tras una aacusación que realizó una árbitra después de un partido por el Ascenso Femenino.

Histórico castigo en el fútbol chileno. El Tribunal de Disciplina de la ANFP aplicó una sanción de 20 partidos de suspensión para el preparador físico de Rangers, Leandro Méndez.

El motivo pasa porque el integrante del staff del cuadro rojinegro solicitó a la árbitra Natalia Vera modificar el informe arbitral del partido ante Deportes Concepción, por la 10° fecha del Ascenso Femenino, disputado el pasado 15 de mayo.

En el documento, la jueza consignó que tras el cotejo el PF se acercó al camarín de los réferis y pidió que la expulsión del técnico Mauricio Valenzuela fuera registrada a su nombre, debido a que el estratego "no podría ausentarse en la siguiente fecha por motivos personales", lo cual ella no aceptó.

En la audiencia posterior, el profesional negó esa petición y, si bien reconoció que conversó con la árbitra, sostuvo que solamente manifestó su desacuerdo con la expulsión del DT.

Sin embargo, la Primera Sala del Tribunal de Disciplina resolvió que el informe arbitral el informe de Vera "goza de presunción de veracidad y no existen antecedentes probatorios suficientes que lo contradigan".

Además, el organismo calificó la medida como "inédita en el fútbol profesional" chileno y que el acto denunciado es de "extrema gravedad".