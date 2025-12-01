"Tuvimos chances de depender de nosotros para no descender y no lo aprovechamos"

Futbol, Union Espanola vs OÕHiggins Fecha 29, Liga de primera 2025. El jugador de Union Espanola Pablo Aranguiz, centro, es fotografiado durante un partido de la liga de primera division disputado en el estadio Santa Laura de Santiago, - FELIPE ZANCA/PHOTOSPORT

Santiago 1 Dic. (ATON) -

Pablo Aránguiz, volante y capitán de Unión Española, manifestó toda su desazón tras sentenciar la pérdida de categoría con la derrota frente a O'Higgins.

Pasaron 28 años para que Unión Española volviera a sufrir un descenso a la Primera B. El cuadro hispano cayó por 4-2 frente a O'Higgins en el estadio Santa Laura y selló su pérdida de categoría a falta de una fecha para el final del Campeonato Nacional.

El descenso golpeó fuerte a Pablo Aránguiz, volante y capitán del equipo y quien tras el cotejo se desahogó con todo por el fracaso.

"Sabemos que los jugadores, cuerpo técnico, gerencia, presidente, van a pasar, los que siempre van a estar son los hinchas, y si hay algo valioso es que nunca se cambia de club", comenzó diciendo ante los medios.

"Ellos (los fanáticos) están mucho más tristes que nosotros, queda pedirles las disculpas correspondientes, que no sientan que no quisimos mantener la categoría", añadió.

Además, agregó: "Lo intentamos. Tuvimos chances de depender de nosotros y no lo aprovechamos, no lastimamos cuando teníamos que hacerlo, no sumamos cuando debíamos sumar y, depender de otros resultados siempre se hace más difícil".

Consignar que ahora Unión Española afrontará la última fecha con la misión de despedirse con la frente en alto, aunque no será sencillo, pues visitará al campeón Coquimbo Unido.