La UC anunció a Justo Giani como su primer refuerzo para la temporada 2026

Chile.- La UC presentó su nueva camiseta de cara a la temporada 2026 - FELIPE ZANCA/PHOTOSPORT

Santiago 19 Dic. (ATON) -

El cuadro cruzado oficializó la llegada del volante argentino, quien proviene de Aldovisi, elenco de la Primera División del fútbol trasandino.

Universidad Católica avanza rápido en el tema de la conformación del plantel de cara a la exigente temporada 2026 afrontará al disputar el Campeonato Nacional, Copa Libertadores, Copa Chile, Supercopa y Copa de la Liga.

El cuadro cruzado ya selló las renovaciones de referentes como Fernando Zampedri, Gary Medel, entre otros, y este viernes ya anunció a su primer refuerzo para la siguiente campaña.

Se trata de Justo Giani, volante argentino proveniente de Aldovisi, elenco de la Primera División del fútbol trasandino.

"Comunicamos oficialmente la llegada del volante argentino al plantel de Universidad Católica para la próxima temporada. El jugador superó exitosamente los exámenes médicos y firmó su contrato con el club", publicó el conjunto de la franja en sus redes sociales.

"Justo Giani se incorporará a los trabajos de la UC el 5 de enero, cuando el equipo dirigido por Daniel Garnero retome la preparación para los desafíos del 2026", añadió.

Esta será la primera experiencia de Giani fuera del fútbol argentino, tras pasos por Quilmes, Newell's Old Boys, Patronato y Atlético Tucumán.