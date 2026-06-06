UC aplastó a Cobresal pero no le alcanzó para clasificar en Copa de la Liga

Futbol, Universidad Catolica vs Cobresal. Fecha 6, Copa de la Liga 2026. El jugador de Cobresal Steffan Pino, izquierda, celebra con sus companeros tras marcar un gol contra Universidad Catolica durante el partido de la Copa de la Liga disputado en el - ANDRES PINA/PHOTOSPORT

Santiago 7 Jun. (ATON) -

El conjunto precordillerano reaccionó a la apertura de la cuenta del elenco minero y le propinó una contundente goleada que, desafortunadamente para las pretensiones cruzadas, no sirvió para avanzar de fase.

Una contundente pero amarga goleada por 5-1 le propinó Universidad Católica a Cobresal en el Claro Arena, resultado que no pudo evitar la eliminación de los estudiantiles en la Copa de la Liga.

Tras complicarse con dos empates consecutivos en el torneo, la UC no solamente estaba obligada a ganar por un margen de al menos dos goles, sino que además debía esperar a que Ñublense perdiera ante universidad de Concepción para instalarse en las semifinales nacionales. La visita, en cambio, ya estaba eliminada.

Como si la misión por si sola no fuera lo suficientemente compleja, todo se puso cuesta arriba para los pupilos de Daniel Garnero cuando el árbitro recurrió al VAR por una presunta mano de Eugenio Mena dentro del área que terminó validando como penal, el cual fue convertido por el espigado atacante minero Steffan Pino (21').

El dueño de casa no tuvo mayor atisbo de reacción en la primera mitad hasta los instantes finales, cuando Cristian Cuevas desbordó por izquierda y envió un centro preciso que fue conectado con un cabezazo por Alfred Canales (45'), emparejando las cifras justo antes de irse al descanso.

Y en el complemento se vino el vendaval cruzado. Poco después de que la UDEC le empató a los chillanejos, Diego Corral recibió un pase entrelíneas y definió en plena área chica para superar al portero Alejandro Santander (54') y apenas cinco minutos más tarde, Justo Giani convirtió el tercer tanto de los locales.

La escuadra universitaria no sacó el pie del acelerador y en el 63', Jimmy Martínez combinó con Juan Francisco Rossel, este le devolvió la pelota al volante, quien amplió las diferencias con un disparo rasante. Canales buscó su doblete con un fierrazo desde fuera del área, pero el poste se lo negó (73').

En la agonía del compromiso, Rossel (90') sentenció el 5-1 que dejó al elenco precordillerano en segundo puesto con once puntos, detrás del líder Ñublense (14) y se despidió del certamen. Más atrás quedaron penquistas y albinaranjas, ambos con apenas cuatro unidades.

Ambos equipos volverán a la acción el próximo fin de semana en el marco del cierre de la primera rueda del Campeonato Nacional, con Cobresal visitando al líder Colo Colo a partir de las 17:30 horas del sábado, mientras que Universidad Católica recibirá a Universidad de Concepción desde las 17:30 del domingo.

Universidad Católica

Darío Melo; Bernardo Cerezo, Daniel González, Branco Ampuero, Eugenio Mena (Jimmy Martínez, 33'); Alfred Canales, Agustín Farías (Fernando Zuqui, 65'), Cristián Cuevas (Nicolás L'Huillier, 83'); Diego Corral (Martín Gómez, 83'), Juan Francisco Rossel, Justo Giani (Fernando Zampedri, 65'). (DT: Daniel Garnero)

Cobresal

Alejandro Santander; Guillermo Pacheco, Franco Bechtholdt, José Tiznado, Antonio Castillo; Agustín Nadruz, Juan Fuentes, Sebastián Valencia (Aaron Astudillo, 72'), Julián Brea, Steffan Pino, Francisco Moreno (Bryan Carvallo, 45'). (DT: Gustavo Huerta)

Árbitro: Franco JiménezEstadio: Claro Arena, Las Condes