En la UC aplaudieron su gran presente deportivo

Futbol, Deportes Copiapo vs Universidad Catolica. Fecha 3, Copa Chile 2026. El jugador de Universidad Catolica Fernando Zampedri, izquierda, celebra con sus companeros tras marcar un gol contra Deportes Copiapo durante un partido grupo B de la copa Chile - ALEJANDRO PIZARRO/PHOTOSPORT

Santiago 20 Jun. (ATON) -

El cuerpo técnico y plantel de la Universidad Católica valoraron positivamente su debut triunfal en la Copa Chile, donde hubo variantes que tuvieron un gran desempeño

La Universidad Católica extendió su gran momento deportivo al debut de la Copa Chile, donde se impusieron de forma categórica a Deportes Copiapó por 3-1 como visitantes.

Además de mantener en alto nivel a los habituales jugadores titulares, donde sigue brillando su delantero Fernando Zampedri, que convirtió un gol y asistió en los otros dos, el abanico de buenos rendimientos se amplió, hecho que valoró positivamente su entrenador Danel Garnero.

El técnico cruzado apuntó a la superioridad que tuvieron en cancha: "Ganamos bien. Bueno, de hecho, discutíamos entre nosotros que el portero de ellos fue figura también. Eso habla de que pudo ser más amplia la ventaja. Creo que en el primer tiempo teníamos que haber marcado algún que otro gol más. En el segundo, después del tercero, aflojamos un poco. Muy contento porque nos vamos con un triunfo, con cero en nuestro arco. Todas cosas muy positivas".

Garnero además se mostró conforme porque la participación de juveniles y jugadores que no son titulares habituales también tuvieron un desempeño destacado. "Sí, estamos muy contentos por eso y me alegra que cada vez sea más amplia la lista".

En el plantel, Jhojan Valencia, que fue distinguido como la figura del partido en la transmisión televisiva, coincidió con su entrenador en cuanto a lo bien que están funcionando: "El equipo anda bien y eso nos ayuda a todos, porque cuando andan bien me hacen mejor cada día. El nivel individual subió muchísimo. Gracias al trabajo del profe, gracias a todos nosotros que nos esforzamos semana a semana en ganarnos el puesto. Nos da mucha competencia para llegar a todos los partidos de la mejor manera. Tenemos que seguir sumando, seguir tomando confianza para lo que se viene", remató el volante colombiano.