La UC arriesga millonaria multa tras denuncia de Everton ante el Tribunal

Futbol, Universidad Catolica vs Everton. Fecha 7, Liga de Primera 2026. El jugador de Universidad Catolica Matias Palavecino, centro, disputa el balon con Joaquin Moya de Everton durante el partido de primera division realizado en el Claro Arena de - ANDRES PINA/PHOTOSPORT

Santiago 26 Mar. (ATON) -

El cuadro viñamarino acusó al conjunto cruzado por un hecho ocurrido en el duelo que disputaron el pasado 14 de marzo en el Claro Arena.

Universidad Católica viene de caer por 1-0 ante Ñublense en Chillán, por la segunda fecha de la Copa de la Liga. Y los cruzados ahora sumaron un nuevo problema.

Es que Everton de Viña del Mar denunció al conjunto de la franja ante el Tribunal de Disciplina de la ANFP por un hecho ocurrido en el partido que disputaron el pasado 14 de marzo en el Claro Arena, que fue un empate a 2 por la séptima fecha del Campeonato Nacional.

Aquel cotejo se disputó solamente con público local, por lo que el elenco ruletero acusó que no se permitió el ingreso de sus hinchas para dicho compromiso y no se respetó las bases del torneo, que señalan que el club anfitrión debe destinar al menos el 5% del aforo total a la hinchada rival.

Debido a esta situación, el conjunto precordillerano arriesga recibir una sanción económica de 1.000 UF, es decir unos 40 millones de pesos.

Eso sí, en la UC aseguraron que la decisión de cerrar las puertas a la visita fue comunicada oportunamente y que, inicialmente, Everton habría aceptado la medida.