En la UC asumen posible partida de Montes: "Tenemos incertidumbre con su futuro"

Futbol, Universidad Catolica vs Universidad de Concepcion, campeonato 2026 Fecha 15, Liga de Primera 2026. Los jugadores de Universidad Catolica celebran el triunfo durante un partido de primera contra Universidad de Concepcion disputado en el estadio - JONNATHAN OYARZUN/PHOTOSPORT

Santiago 15 Jun. (ATON) -

Matías Claro, presidente de Cruzados, aseguró que el joven delantero "es un excelente jugador y está siendo mirado por muchos clubes". Además, admitió que la idea del club es que se quede hasta fin de año, pero que no depende de ellos.

Uno de los destacados jugadores que ha tenido Universidad Católica en esta primera parte de la temporada 2026 ha sido Clemente Montes.

De hecho, el joven delantero fue el gran héroe del conjunto de la franja al anotar el gol del histórico triunfo ante Boca Juniors en La Bombonera que les dio la clasificación a octavos de final de Copa Libertadores.

Las buenas actuaciones del atacante ya han despertado el interés desde el fútbol extranjero, por lo que el presidente de Cruzados, Matías Claro, asumió la opción de que el jugador pueda emigrar.

"Nosotros no hemos recibido ninguna oferta formal. Perder a un jugador como él sería muy duro, muy difícil. Nuestra idea es que se quede hasta fin de año, pero no depende sólo de nosotros", reconoció el timonel de la UC a radio ADN.

"La ventana se abre ahora, en Europa cierra a fines de agosto. Así que tenemos incertidumbre con el futuro de Clemente. Nosotros sabemos que es un excelente jugador y está siendo mirado por muchos clubes", añadió el directivo.