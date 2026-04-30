En la UC avisan: "No nos sirve nada ganar de visita si no concretamos en casa"

Futbol, Barcelona SC vs Universidad Catolica. Copa Libertadores 2026. El jugador de Universidad Catolica Jhojan Valencia diputa el balon contra Jefferson Intriago de Barcelona SC durante el partido del grupo D de la Copa Libertadores disputado en el - CESAR MUNOZ/API/PHOTOSPORT

Santiago 30 Abr. (ATON) -

Pese al gran triunfo ante Barcelona de Guayaquil en Ecuador, el volante colombiano Jhojan Valencia lanzó una fuerte advertencia de cara a los restantes partidos en el Claro Arena por la fase grupal de Copa Libertadores.

Universidad Católica se está acostumbrando a dar golpes en calidad de visita en esta fase grupal de la Copa Libertadores 2026. El cuadro cruzado ya había derribado hace unas semanas a Cruzeiro en Brasil y la noche del miércoles hizo lo propio en Ecuador a, vencer a Barcelona de Guayaquil por 2-1.

Sin embargo, pese a la gran victoria de ayer, el volante colombiano Jhojan Valencia aseguró que estas victorias como forasteros no servirán de nada si no sacan la tarea adelante en el Calro Arena, donde cayeron en su debut ante Boca Juniors.

"Sabemos que estos partidos de Libertadores dan un envío anímico muy grande, pero como dije anteriormente, no nos sirve nada ganar estos partidos de visita si no concretamos en casa. Las expectativas son grandes. Queremos seguir ahí, clasificar a la otra ronda y seguir sumando a tres. Van a ser muy importantes estos tres puntos de visita si concretamos en casa", expresó el mediocampista cafetalero.

Sobre el trámite del partido, sostuvo: "Sabíamos que nosotros teniendo la posesión del balón íbamos a tener más oportunidades, que íbamos a coger un poco al equipo mal parado, fuimos contundentes y eso fue lo que nos ayudó mucho. Habíamos visto que ellos apretaban mucho, que si recuperábamos algunos balones en la mitad teníamos que ser precisos adelante y bueno, se logró".

Consignar que ahora Universidad Católica tendrá que enfocarse en el duelo de este domingo ante Universidad de Concepción en el Ester Roa Rebolledo, por la cuarta fecha de la Coap de la Liga, mientras que volverá a la acción por Copa Libertadores el próximo miércoles 6 de mayo, cuando reciba a Cruzeiro a las 22:00 horas en el Claro Arena.