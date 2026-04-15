La UC busca recuperarse en la Libertadores con dura visita a Cruzeiro en Brasil

Futbol, Universidad Catolica vs Boca Juniors Fase de grupos, Copa Libertadores 2026. El equipo de Universidad Catolica es fotografiado durante el partido de copa libertadores por el grupo D contra Boca Juniors disputado en el estadio Claro Arena en - JONNATHAN OYARZUN/PHOTOSPORT

Santiago 15 Abr. (ATON) -

El cuadro cruzado enfrenta desde las 18:00 horas de este miércoles al conjunto brasileño en el estadio Mineirao de Belo Horizonte, por la segunda fecha de la fase grupal del torneo continental.

Universidad Católica vuelve a la acción internacional por Copa Libertadores y con un duro desafío en Brasil. El cuadro cruzado visita este miércoles a Cruzeiro desde las 18:00 horas en el estadio Mineirao de Belo Horizonte, por la segunda fecha de la fase grupal del torneo continental.

El conjunto cruzado buscará dar el batacazo y recuperarse después de la derrota sufrida la semana pasada en el debut ante Boca Juniors en el Claro Arena.

En tanto, el elenco brasileño viene de vencer a domicilio a Barcelona en Guayaquil, por lo que intentará mantener canasta limpia y alcanzar a los xeneizes, quienes el martes golearon por 3-0 a los ecuatorianos en La Bombonera.

Para este cotejo, el equipo estudiantil formaría con Vicente Bernedo; Daniel González, Branco Ampuero, Juan Ignacio Díaz, Eugenio Mena; Fernando Zuqui, Jhojan Valencia, Cristian Cuevas; Clemente Montes, Fernando Zampedri y Justo Giani.

Por su lado, Cruzeiro alinearía con Mateus Cunha; Fagner, Fabrício Bruno, Jonatan Jesús, Kaiki; Lucas Silva, Gerson, Matheus Pereira; Cristian, Arroyo y Kaio Jorge.