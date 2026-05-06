Publicado 06/05/2026 07:31

La UC busca triunfo ante Cruzeiro para encaminar clasificación en Libertadores

Futbol, Barcelona SC vs Universidad Catolica. Copa Libertadores 2026. El equipo de Universidad Catolica durante el partido del grupo D de la Copa Libertadores contra Barcelona SC disputado en el Estadio Monumental Banco Pichincha de Guayaquil,
Futbol, Barcelona SC vs Universidad Catolica. Copa Libertadores 2026. El equipo de Universidad Catolica durante el partido del grupo D de la Copa Libertadores contra Barcelona SC disputado en el Estadio Monumental Banco Pichincha de Guayaquil, - CESAR MUNOZ/API/PHOTOSPORT

Santiago 6 May. (ATON) -

El cuadro cruzado enfrenta al conjunto brasileño desde las 22:00 horas de este miércoles en el Claro Arena, en un duelo clave por el Grupo D del torneo continental.

Universidad Católica vuelve a la acción por la fase grupal de Copa Libertadores. Este miércoles el cuadro cruzado recibe a Cruzeiro a las 22:00 horas en el Claro Arena, en un partido clave por el Grupo D.

Es que tras la sorpresiva derrota de Boca Juniors en su visita a Barcelona de Ecuador, si es que el conjunto de la franja vuelve a ganar al elenco de Belo Horizonte, podría quedar como exclusivo líder del Grupo D, a falta de dos fechas del cierre, y encaminar una clasificación a la siguiente fase del torneo continental.

La UC se encuentra con seis puntos, los mismos que los xeneizes y los brasileños, mientras que los ecuatorianos tienen tres unidades.

Para este cotejo, el técnico de los estudiantiles mandaría la siguiente oncena: Vicente Bernedo; Sebastián Arancibia, Branco Ampuero, Juan Ignacio Díaz, Eugenio Mena; Jhojan Valencia, Fernando Zuqui (Jimmy Martínez), Cristián Cuevas, Clemente Montes; Fernando Zampedri y Justo Giani.

En tanto, Cruzeiro formaría con los mismos once con que vencieron a Boca Juniors en Belo Horizonte: Otávio; Fagner, Fabricio Bruno, Jonatan Jesus, Kaiki; Lucas Romero, Gerson, Matheus Pereira; Arroyo, Kaio Jorge y Christian.

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