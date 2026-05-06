La UC busca triunfo ante Cruzeiro para encaminar clasificación en Libertadores

Futbol, Barcelona SC vs Universidad Catolica. Copa Libertadores 2026. El equipo de Universidad Catolica durante el partido del grupo D de la Copa Libertadores contra Barcelona SC disputado en el Estadio Monumental Banco Pichincha de Guayaquil, - CESAR MUNOZ/API/PHOTOSPORT

Santiago 6 May. (ATON) -

El cuadro cruzado enfrenta al conjunto brasileño desde las 22:00 horas de este miércoles en el Claro Arena, en un duelo clave por el Grupo D del torneo continental.

Universidad Católica vuelve a la acción por la fase grupal de Copa Libertadores. Este miércoles el cuadro cruzado recibe a Cruzeiro a las 22:00 horas en el Claro Arena, en un partido clave por el Grupo D.

Es que tras la sorpresiva derrota de Boca Juniors en su visita a Barcelona de Ecuador, si es que el conjunto de la franja vuelve a ganar al elenco de Belo Horizonte, podría quedar como exclusivo líder del Grupo D, a falta de dos fechas del cierre, y encaminar una clasificación a la siguiente fase del torneo continental.

La UC se encuentra con seis puntos, los mismos que los xeneizes y los brasileños, mientras que los ecuatorianos tienen tres unidades.

Para este cotejo, el técnico de los estudiantiles mandaría la siguiente oncena: Vicente Bernedo; Sebastián Arancibia, Branco Ampuero, Juan Ignacio Díaz, Eugenio Mena; Jhojan Valencia, Fernando Zuqui (Jimmy Martínez), Cristián Cuevas, Clemente Montes; Fernando Zampedri y Justo Giani.

En tanto, Cruzeiro formaría con los mismos once con que vencieron a Boca Juniors en Belo Horizonte: Otávio; Fagner, Fabricio Bruno, Jonatan Jesus, Kaiki; Lucas Romero, Gerson, Matheus Pereira; Arroyo, Kaio Jorge y Christian.