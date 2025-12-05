La UC confirmó renovaciones de contrato de Zampedri, Medel y Ampuero

Futbol, Universidad Catolica vs Union Espanola. Fecha 21, Liga de Primera 2025. El jugador de Universidad Catolica Fernando Zampedri, centro, celebra con Gary Medel tras marcar un gol contra Union Espanola durante un partido de la Liga de Primera - ANDRES PINA/PHOTOSPORT

Santiago 5 Dic. (ATON) -

El presidente de Cruzados, Juan Tagle, en compañía del gerente deportivo José María Buljubasich, realizó el anuncio sobre la continuidad de los tres referentes del club.

Universidad Católica buscará este sábado, en el duelo frente a Unión La Calera por la última fecha del Campeonato Nacional 2025, sellar el cupo del Chile 2 para clasificar directamente a la fase grupal de la Copa Libertadores 2026.

Y en la previa al cotejo ante los "cementeros", el presidente de Cruzados, Juan Tagle, en compañía del gerente deportivo José María Buljubasich, confirmó las renovaciones de contrato de tres referentes como son Fernando Zampedri, Gary Medel y Branco Ampuero.

"Hemos tenido que trabajar intensamente estos últimos días para poder llegar a esta fecha y poder decir ya con seguridad que Branco Ampuero, Fernando Zampedri y Gary Medel van a ser parte del plantel de Católica para el año 2026", expresó el timonel en conferencia de prensa.

Eso sí, no reveló más detalles de los nuevos contratos, aunque ya trascendió que tanto Zampedri como Medel habrían aceptado una rebaja en el sueldo y que seguirán por toda la próxima temporada.