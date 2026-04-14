En la UC se defienden: "Las expulsiones han sido de buena forma"

Futbol, Audax Italiano vs Universidad Catolica. Fecha 9, Liga de Primera 2026. El jugador de Universidad Catolica Fernando Zuqui es fotografiado durante el partido de la Liga de Primera contra Audax Italiano disputado en el estadio Bicentenario La - ANDRES PINA/PHOTOSPORT

Santiago 14 Abr. (ATON) -

El volante Fernando Zuqui salió al paso sobre las especulaciones de un supuesto favoritismo del arbitraje con el cuadro cruzado en el Campeonato Nacional.

Universidad Católica viene de derrotar a Audax Italiano en La Florida en un partidazo marcado por guerra de goles y dos expulsados en los audinos.

Las numerosas expulsiones en los clubes a los que ha enfrentado el cuadro cruzado en el Campeonato Nacional ha generado ruido en el ambiente por un supuesto favoritismo referil al conjunto de la franja.

Uno que se refirió al tema fue el volante Fernando Zuqui, quien en conversación con radio ADN respondió de manera categórica: "Yo no estoy de acuerdo".

"Las situaciones en las que le han expulsado jugadores al rival, a mi entender, han sido de buena forma. Tampoco me gusta hilar muy fino en cuanto a las decisiones de los árbitros, porque es algo que no me corresponde", añadió.

En cuanto a la victoria ante los itálicos, el mediocampista sostuvo: "Nos fuimos contentos, porque conseguimos una victoria en una cancha difícil contra un rival que te propone y que tiene buenos jugadores".

"Sabemos que tenemos que mejorar bastante para todo lo que viene, porque se vienen partidos definitivos en los que necesitamos estar mejor y más concentrados para poder conseguir los resultados", concluyó.