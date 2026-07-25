La UC enfrenta a La Serena pensando que no se le escape el líder

Futbol, Universidad Catolica vs Colo Colo Fecha 13, Liga de Primera 2026. El jugador de Colo Colo Tomas Alarcon, derecha, disputa el balon contra Fernando Zuqui de Universidad Catolica durante un partido de primera disputado en el estadio Claro Arena en - JONNATHAN OYARZUN/PHOTOSPORT

Santiago 25 Jul. (ATON) -

Tras el triunfo de Colo Colo ante Limache, los cruzados están obligados a ganar hoy.

El triunfo de Colo Colo ante Limache (3-1) en el inicio de la fecha 16 de la Liga de Primera, le puso tarea a la UC.

Los albos quedaron a 13 puntos de los cruzados -que son sus escoltas- en la tabla por lo que estos deben ganar esta tarde (20 horas) a La Serena en el Claro Arena para evitar así una fuga feroz del líder.

Para enfrentar el partido de hoy, el entrenador Daniel Garnero tendrá como bajas las de los suspendidos Branco Ampuero y Vicente Bernedo en la defensa y en la portería, además de los lesionados Clemente Montes, Gary Medel, Diego Valencia y Tomás Asta-Buruaga.

Así, la más probable alineación sería con Darío Melo; Sebastián Arancibia, Daniel González, Juan Ignacio Díaz, Eugenio Mena; Jhojan Valencia, Fernando Zuqui, Cristián Cuevas; Diego Corral, Fernando Zampedri y Justo Giani.

La Serena, en tanto, se encuentra en el puesto 12 con 18 puntos y su irregular campaña tiene en tela de juicio la continuidad de su entrenador, Felipe Gutiérrez.

La jornada de la Liga de Primera tendrá otro encuentro en la jornada sabatina: a las 17.30 en Talcahuano, Huachipato (23) recibirá a Cobresal (13).