La UC enfrenta a la UDEC ilusionada con recortarle distancias a Colo Colo

Futbol, Universidad Catolica vs Universidad de Concepcion. Fecha 1, Copa de la Liga 2026. El jugador de Universidad de Concepcion David Retamal es fotografiado durante el partido de la Copa de la Liga contra Universidad Catolica disputado en el Claro - ANDRES PINA/PHOTOSPORT

Santiago 14 Jun. (ATON) -

El cuadro cruzado podría transformarse en único escolta del Cacique en la lucha por el título. Pero para lograrlo tiene que derrotar a un elenco penquista obligado a ganar para alejarse de la zona media de la tabla.

Esta tarde a las 17:30 horas, Universidad Católica recibirá en el Claro Arena a Universidad de Concepción con el objetivo de ganar para recortar distancias con un Colo Colo consolidado como líder exclusivo de la Liga de Primera.

La escuadra precordillerana llega a este compromiso en el cuarto puesto de la tabla con 23 puntos y, en caso de ganar, treparía hasta el segundo lugar con 26 unidades, diez por debajo del Cacique.

Sin embargo, enfrente tendrá a una UDEC necesitada de triunfos para despegarse de la zona media de la tabla y que además fue un hueso duro de roer para la UC en Copa de la Liga, perdiendo el primer cotejo por un estrecho 2-1 y en la vuelta, empató a dos en el Biobío.

Por si fuera poco, el elenco cruzado ha sufrido varias bajas durante las últimas semanas. A los suspendidos Vicente Bernedo, Daniel González y Matías Palavecino, se sumarían Sebastián Arancibia y Eugenio Mena por problemas físicos, además de Clemente Montes, quien no pudo entrenar con total normalidad después del cuadro viral que le impidió jugar por la Selección chilena.

Con estas ausencias, el conjunto de Las Condes alinearía con Darío Melo; Bernardo Cerezo, Branco Ampuero, Juan Ignacio Díaz, Cristián Cuevas; Jhojan Valencia, Fernando Zuqui, Jimmy Martínez; Justo Giani, Fernando Zampedri y Diego Corral.

Por su parte, el Campanil se presenta al cotejo en la undécima ubicación con 19 puntos, ocho más que la zona de descenso y apenas tres por debajo de los puestos de clasificación a copas internacionales.