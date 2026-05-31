La UC ganó en Talcahuano y es sublíder del torneo

Futbol, Huachipato vs Universidad Catolica Decimocuarta fecha, campeonato Nacional 2026. El arbitro Mathias Riquelme es fotografiado durante el partido de primera division entre Huachipato vs Universidad Catolica disputado en el estadio CAP de - EDUARDO FORTES/PHOTOSPORT

Santiago 31 May. (ATON) -

Tras su victoria ante Boca Juniors por la Copa Libertadores, el cuadro universitario sigue en racha y venció a Huachipato con goles de Montes, Giani y Corral. Los cruzados alcanzaron el subliderato de la Liga de Primera.

Universidad Católica derrotó por 3-0 a Huachipato como visitante en Talcahuano, en un partido válido por la fecha 14 de la Liga de Primera.

La ocasión más clara del primer tiempo fue para la UC. Clemente Montes recuperó un balón ante su marcador y, tras enviar un centro atrás, el esférico fue controlado por Matías Palavecino (37'), quien dentro del área y libre de marca remató de zurda, pero su disparo se fue apenas desviado en lo que pudo ser la apertura de la cuenta.

Otra oportunidad de riesgo para los cruzados llegó a los 41 minutos. Juan Francisco Rossel, tras una pared con Palavecino, sacó un remate de zurda al primer palo, pero el portero acerero Christian Bravo respondió de gran forma para desviar el balón al tiro de esquina.

La apertura de la cuenta llegó en el complemento. Luego de una gran jugada individual de Palavecino, quien dejó varios rivales en el camino, llegó hasta la línea de fondo y envió un centro al segundo palo, donde Clemente Montes (51') se elevó más que todos y, mediante un certero cabezazo, marcó el 1-0 para la franja.

Con la ventaja a su favor, Católica se asentó en la cancha y comenzó a dominar las acciones, situación que se tradujo en el segundo tanto precordillerano. Tras una jugada preparada desde un tiro libre, Nicolás L'Huillier envió un centro al área y, luego de una acción fortuita entre Daniel González y Justo Giani (77'), el delantero argentino definió de derecha en el área chica para establecer el 2-0.

El conjunto siderúrgico intentó reaccionar. A los 81 minutos, Mario Briceño envió un centro que fue conectado por Cris Martínez, pero su cabezazo fue contenido de gran manera por el portero Vicente Bernedo, quien mantuvo su arco en cero.

Cuando el partido ya expiraba, el recién ingresado Martín Gómez encabezó un letal contra ataque y, al ingresar al área, habilitó a Diego Corral (90+6'). El delantero definió por encima de la salida del portero y el balón, tras golpear en el travesaño, ingresó al arco para establecer el definitivo 3-0 en favor de los capitalinos.

Con este resultado, Huachipato sumó su segunda derrota consecutiva y se mantiene en el cuarto puesto con 22 puntos. Universidad Católica, en tanto, alcanzó el subliderato con 23 unidades, igualando la línea de Coquimbo Unido.

En la fecha 15, que marcará el cierre de la primera rueda del campeonato, Huachipato visitará a Ñublense, mientras que la UC recibirá a Universidad de Concepción.

Huachipato (0)

Christian Bravo; Nelson Guaiquil (Renzo Malanca 56 ), Rafael Caroca, Nicolás Vargas, Lucas Velásquez (Maicol León 64 ); Claudio Sepúlveda (Kevin Altez 71 ), Santiago Silva, Ezequiel Cañete (Maximiliano Rodríguez 56 ); Álvaro Abarzúa (Cris Martínez 46 ), Mario Briceño, Lionel Altamirano.DT: Jaime García.

Universidad Católica (3)

Vicente Bernedo; Bernardo Cerezo, Daniel González, Branco Ampuero, Nicolás L Huillier (Martín Gómez 90 ); Agustín Farías, Matías Palavecino (Alfred Canales 86 ), Jimmy Martínez (Diego Corral 86 ); Clemente Montes (Cristián Cuevas 64 ), Juan Francisco Rossel (Fernando Zuqui 63 ), Justo Giani.DT: Daniel Garnero.

Árbitro: Mathias RiqulmeEstadio: Huacipato Talcahuano