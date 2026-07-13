La UC ingresaría un reclamo por el arbitraje en derrota ante San Luis

Futbol, San Luis vs Universidad Catolica Fecha 6, Copa Chile 2026. Jugadores de Universidad Catolica durante el partido de la Copa Chile contra San Luis realizado en el Estadio Lucio Farina, en Quillota, Chile. 6/7/2026 Sebastian - SEBASTIAN CISTERNAS/PHOTOSPORT

Santiago 13 Jul. (ATON) -

La dirigencia del elenco cruzado estaría recabando antecedentes por el cometido del réferi Manuel Vergara, protagonista de varias polémicas que causaron malestar en la precordillera.

En Universidad Católica persiste la molestia por el arbitraje de Manuel Vergara en el choque con San Luis por Copa Chile, encuentro que los quillotanos ganaron por un holgado 4-0.

Sin embargo, a lo largo del compromiso el réferi pasó por alto varias acciones que generaron enojo en el cuadro estudiantil, particularmente por un golpe a Juan Francisco Rossel quien abandonó la cancha con una fractura y un gol validado al conjunto canario pese a estar dos metros adelantado.

Frente a esta serie de hechos, el medio partidario Punto Cruzado reveló que la directiva del club estaría recabando los antecedentes para presentar un reclamo formal ante la Comisión de Árbitros de la ANFP.

Aun cuando el resultado del cotejo no variará, la idea de la UC es que se analice la actuación del colegiado y, eventualmente, sea castigado.

"Por otra parte, desde Cruzados también se busca hacer llegar una queja por escrito a la ANFP pensando en la próxima Copa Chile, así como en todos los torneos organizados por dicha institución, para que tengan desde un inicio algo tan básico como el VAR", agregaron desde el citado portal.