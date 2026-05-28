La UC se juega ante Boca una "final" en busca de octavos de la Libertadores

Futbol, Universidad Catolica vs Barcelona SC. Copa Libertadores 2026. El equipo de Universidad Catolica es fotografiado durante el partido de la fecha 5 del grupo D de la Copa Libertadores contra Barcelona SC disputado en el estadio Claro Arena de - JONNATHAN OYARZUN/PHOTOSPORT

Santiago 28 May. (ATON) -

El cuadro cruzado enfrenta a las 20:30 horas de este jueves al conjunto xeneize en el estadio La Bombonera, por el cierre del Grupo D del torneo continental.

Universidad Católica afronta este jueves una "final". El cuadro cruzado visita a Boca Juniors, desde las 20:30 horas en el estadio La Bombonera, en busca de la clasificación a los octavos de final de la Copa Libertadores 2026.

El conjunto de la franja marcha como líder del Grupo D, con diez puntos, seguido por Cruzeiro, con ocho, y el elenco xeneize, con siete, mientras que cierra Barcelona de Ecuador, ya sin opciones.

Con ese panorama, el elenco estudiantil necesita al menos un empate para sellar su paso a ronda de 16 mejores. En tanto, con una derrota tendría que esperar a que los brasileños se enreden como locales frente a los ecuatorianos.

La UC, además, llega al crucial duelo con dudas después de caer en el clásico frente a Colo Colo en el Claro Arena por el Campeonato Nacional.

Para el pcotejo de hoy, el técnico Daniel Garnero mandaría la soguiente formación: Vicente Bernedo; Sebastián Arancibia, Daniel González, Branco Ampuero, Eugenio Mena; Jhojan Valencia, Fernando Zuqui, Jimmy Martinez, Cristián Cuevas, Clemente Montes; Fernando Zampedri.

Por su lado, Boca Juniors alinearía con Leandro Brey; Malcom Braida, Lautaro Di Lollo, Marco Pellegrino, Lautaro Blanco; Ander Herrera, Leandro Paredes, Milton Delgado, Tomás Aranda; Exequiel Zeballos y Milton Giménez.