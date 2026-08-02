La UC necesita mejorar la cara ante Huachipato

Futbol, Huachipato vs Cobresal Decimosexta fecha, campeonato Nacional 2026. El jugador de Huachipato Cristian Toro, izquierda, juega el balon contra Cobresal durante el partido de primera division disputado en el estadio CAP de Talcahuano, - EDUARDO FORTES/PHOTOSPORT

Santiago 2 Ago. (ATON) -

Tras su pálido empate con La Serena, los cruzados requieren los puntos para mantenerse como sublíderes.

Universidad Católica empató (3-3) la semana pasada como local ante La Serena en el Claro Arena, y las críticas se dejaron caer. Incluso de los propios jugadores, como el capitán Fernando Zampedri, quien no tuvo freno para evaluar negativamente la actuación del equipo.

Esa igualdad, además, permitió que Universidad de Chile le diera caza en el segundo puesto de la Liga de Primera, por lo que ahora los cruzados tienen dura lucha por el puesto de Chile 2 (batalla a la cual también se sumó ahora Palestino).

Por eso es que para la UC su partido de hoy (12.30 horas) ante Huachipato en Talcahuano es vital. Debe conseguir los tres puntos para mantener en alto sus aspiraciones en el campeonato.

Los cruzados tendrán una baja importante para este encuentro: el lateral Sebastián Arancibia quien sufrió una lesión quien se suma a Vicente Bernedo, Diego Valencia, Tomás Asta-Buruaga, Clemente Montes y Gary Medel, como jugador no disponible.

La formación de la Católica sería con Darío Melo, Bernardo Cerezo, Branco Ampuero, Juan Ignacio Díaz, Eugenio Mena; Jhojan Valencia, Fernando Zuqui, Cristián Cuevas (Jimmy Martínez); Diego Corral, Fernando Zampedri y Justo Giani.

Huachipato, en tanto, que viene de vencer a O Higgins por 2-0, tiene la opción también de alcanzar a l UC en la tabla si obtiene una victoria.

La escuadra acerera presentaría la siguiente formación: Nicolás Araya; Dilan Varas, Fausto Grillo, Norman Rodríguez, Ariel Cáceres; Misael Dávila, Mario Sandoval, Jorge Henríquez; Ethan Espinoza, Matías Cavalleri; Joaquín Larrivey.