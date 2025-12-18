La UC oficializó renovaciones de Darío Melo, Eugenio Mena y Jhojan Valencia

Futbol, Universidad Catolica vs Union La Calera Fecha 30, Liga de primera 2025. El jugador de Universidad Catolica Eugenio Mena es fotografiado durante un partido de la liga de primera contra Union La Calera disputado en el estadio Claro Arena de - JONNATHAN OYARZUN/PHOTOSPORT

Santiago 18 Dic. (ATON) -

Los tres jugadores se suman a las extensiones de vínculo de Fernando Zampedri, Gary Medel y Branco Ampuero de cara a la siguiente temporada.

Hace unas semanas Universidad Católica selló las renovaciones de referentes del club como Fernando Zampedri, Gary Medel y Branco Ampuero. Y ahora se sumaron más jugadores.

Es que este jueves el cuadro de la franja oficializó nuevas renovaciones de cara a la temporada 2026, donde competirá en el torneo local, Copa Libertadores, Copa Chile, Supercopa y Copa de la Liga.

"Cruzados informa las renovaciones de Darío Melo, Eugenio Mena y la continuidad de Jhojan Valencia", dio a conocer el conjunto precordillerano a través de sus redes sociales.

Además, se espera que pronto sea confirmado el fichaje de Matías Palavecino, figura en el histórico título de Coquimbo Unido.