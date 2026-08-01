La UC pierde a un jugador titular tras microciclo de la Roja Preolímpica

Futbol, Universidad Catolica vs Deportes Copiapo. Fecha 5, Copa Chile 2026. El jugador de Universidad Catolica Bernardo Cerezo, derecha, disputa el balon con Fabian Tabilo de Deportes Copiapo durante el partido de la Copa Chile realizado en el Claro - ANDRES PINA/PHOTOSPORT

Santiago 1 Ago. (ATON) -

Los cruzados deberán hacer una modificación en su escuadra para su duelo de mañana ante Deportes Concepción.

Universidad Católica jugará mañana ante Deportes Concepción como visita (12.30 horas) y el DT Daniel Garnero se verá obligado a hacer una modificación en la escuadra titular de los cruzados.

Y es que el lateral derecho Sebastián Arancibia quedó fuera de la convocatoria debido a que sufrió molestias musculares.

El jugador estuvo entrenando en los días previos en la selección preolímpica dirigida por Nicolás Córdova por lo que se presume que la lesión se le produjo en esas instancias.

El alcance de la lesión de Arancibia aún no está determinada, pero en la emergencia, lo más probable es que ante los lilas juegue Bernardo Cerezo en su puesto.