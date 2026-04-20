La UC recibe a La Calera en busca de alcanzar la cima del Campeonato Nacional

Futbol, Audax Italiano vs Universidad Catolica. Fecha 9, Liga de Primera 2026. El jugador de Universidad Catolica Matias Palavecino, segundo desde la derecha, celebra con sus companeros tras marcar un gol contra Audax Italiano durante el partido de la - ANDRES PINA/PHOTOSPORT

Santiago 20 Abr. (ATON) -

El cuadro cruzado se mide con el conjunto "cementero" desde las 20:30 horas de este lunes en el Claro Arena, por el cierre de la décima fecha del certamen.

Este lunes se cerrará la décima fecha del Campeonato Nacional 2026 con el partido donde Universidad Católica recibirá a Unión La Calera a las 20:30 horas en el Claro Arena.

El cuadro cruzado viene con una tremenda inyección anímica tras dar el golpe a mitad de semana con un triunfazo ante Cruzeiro en Brasil por Copa Libertadores.

Por lo mismo, buscará repetir victoria para así aprovechar la derrota de Colo Colo y alcanzar a Deportes Limache en la cima del certamen.

Para este cotejo, el elenco de la franja formaría con: Vicente Bernedo; Daniel González, Branco Ampuero, Juan Ignacio Díaz, Eugenio Mena; Jhojan Valencia; Clemente Montes, Matías Palavecino, Fernando Zuqui, Justo Giani; Fernando Zampedri.

En tanto, el equipo "cementero" vive una realidad opuesta a la UC, debido a que llega con el mazazo de haber sufrido una sanción administrativa de resta de seis puntos, lo cual hundió al club al penúltimo lugar, con apenas siete unidades.

Por eso, el conjunto calerano necesita urgente una victoria en su objetivo de intentar salir de la zona de descenso.