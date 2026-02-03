En la UC respaldan a Palavecino ante cuestionamientos por su nivel

Futbol, Deportes La Serena vs Universidad Catolica Fecha 1, Liga de primera 2026. El jugador de Universidad Catolica Justo Giani, derecha, disputa el balon contra el defensa de Deportes La Serena durante un partido de la liga de primera disputado en el - DRAGOMIR YANKOVIC/PHOTOSPORT

Santiago 4 Feb. (ATON) -

El delantero Justo Giani le entregó su apoyo al volante, quien arribó al cuadro cruzado desde el campeón Coquimbo Unido y ha recibido críticas por su desempeño en el inicio de temporada.

Uno de los refuerzos de Universidad Católica que ha mostrado un buen nivel en este inicio de temporada 2026 ha sido el delantero argentino Justo Giani, quien incluso marcó en el empate frente a Deportes La Serena, por el debut en el Campeonato Nacional.

Por eso, en la conferencia de prensa de este martes al trasandino fue consultado por su adaptación al cuadro cruzado. Y en ese sentido, resaltó la colaboración del goleador Fernando Zampedri.

"Desde que llegué al club, Fer me ayudó mucho. Y es alguien que si lo dejas en el área, la manda a guardar. Por algo es el goleador. A medida que vamos pasando los partidos nos conocemos más y eso es un plus", sostuvo el ariete.

Además, manifestó su respaldo al volante Matías Palavecino, quien arribó desde el campeón Coquimbo Unido, pero ha recibido críticas por su desempeño: "Lo mismo con Mati. La verdad es que lo fui conociendo acá. Vamos conociéndonos de poco, entendiendo los movimientos de sus compañeros. Sé que Mati la agarra y quizá lo mejor no es ir a buscarla al pie porque te puede dejar mano a mano con la calidad que tiene".

"Debemos entender qué característica distinta tiene cada jugador. De a poco nos iremos entendiendo más y ojalá sea para beneficio del equipo", sentenció Giani.