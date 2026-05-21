La UC va por un triunfo que la acerque a octavos de final en Copa Libertadores

Futbol, Universidad Catolica vs Cruzeiro Fase de grupos, Copa Libertadores 2026. El equipo de Universidad Catolica es fotografiado durante el partido de copa libertadores por el grupo D contra Cruzeiro disputado en el estadio Claro Arena en Santiago, - JONNATHAN OYARZUN/PHOTOSPORT

Santiago 21 May. (ATON) -

El elenco cruzado recibe esta noche a Barcelona de Guayaquil con la ambición de quedarse con los tres puntos para encaminar una posible calcificación a la siguiente fase del torneo.

El Claro Arena se vestirá de gala para recibir a contar de las 20:30 horas para albergar el encuentro donde Universidad Católica buscará acercarse a los octavos de final de la Copa Libertadores cuando reciba a Barcelona de Guayaquil, en el marco de la quinta fecha del Grupo D.

La escuadra precordillerana marcha tercera de su zona con los mismos siete puntos de Boca Juniors pero menor diferencia de gol, y solo una unidad por debajo del líder Cruzeiro; mientras que el conjunto ecuatoriano es colista con tres positivos.

Por lo mismo, la victoria e incluso el empate le alcanzaría a la UC para colocarse como líder y asegurar al menos los playoffs de Copa Sudamericana, sabiendo de todas maneras que deberá jugarse la vida en la última jornada ante Boca si quiere pasar de ronda.

Para el encuentro de hoy y pese a la fractura que sufrió en su rostro el fin de semana ante Deportes Limache, el delantero y capitán cruzado Fernando Zampedri sería de la partida ante el elenco del astillero.

Además, Daniel González reemplazaría a Juan Ignacio Díaz en la zaga y Jimmy Martínez ingresaría para ocupar el lugar de Cristian Cuevas en la zona de volantes.

De esta manera, el cuadro estudiantil saldría a la cancha con Vicente Bernedo; Sebastián Arancibia, Branco Ampuero, Daniel González, Eugenio Mena; Fernando Zuqui, Jhojan Valencia, Jimmy Martínez; Clemente Montes, Fernando Zampedri y Justo Giani.