La UC visita a Barcelona de Guayaquil en duelo clave por la Libertadores

Futbol, Cruzeiro vs Universidad Catolica. Copa Libertadores 2026. El equipo de Universidad Catolica es fotografiado durante el partido del grupo D de la Copa Libertadores contra Cruzeiro disputado en el estadio Mineirao de Belo Horizonte, - ANDRES PINA/PHOTOSPORT

Santiago 29 Abr. (ATON) -

El cuadro cruzado enfrenta desde las 20:00 horas de este miércoles al conjunto ecuatoriano, por la tercera fecha de la fase grupal del torneo continental.

Universidad Católica vuelve a la acción por Copa Libertadores. El cuadro cruzado visita este miércoles, a las 20:00 horas chilena en el estadio Isidro Romero de Guayaquil, a Barcelona de Ecuador, por la tercera fecha de la fase grupal del torneo continental.

El conjunto de la franja viene de caer en el clásico universitario ante la U, por lo que buscará recuperarse rápidamente para el duelo de esta jornada, el cual es clave para pelear el paso a los octavos.

Es que la UC se ubica en el tercer puesto, con tres puntos, y con un triunfo alcanzaría seis unidades, las mismas de Cruzeiro y Boca Juniors, mientras que Barcelona es colista, sin positivos.

Para este cotejo, el técnico de los estudiantiles, Daniel Garnero, colocaría la siguiente oncena: Vicente Bernedo; Sebastián Arancibia, Branco Ampuero, Juan Ignacio Díaz, Eugenio Mena; Jhojan Valencia, Fernando Zuqui, Cristián Cuevas; Clemente Montes, Justo Giani y Fernando Zampedri.

En tanto, Barcelona de Guayaquil formaría con David Contreras; Byran Carabalí, Cristian Báez, Alex Rangel, Gustavo Vallecilla; Matías Lugo, Milton Céliz, Jhonny Quiñónez; Jandry Gómez, Darío Benedetto y Marcos Mejía.