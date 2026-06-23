La UC visita a Everton en busca de seguir el tranco ganador en Copa Chile

Futbol, Deportes Copiapo vs Universidad Catolica Fecha 3, Copa Chile 2026. Los jugadores de Universidad Catolica celebran el triunfo contra Deportes Copiapo tras un partido grupo B de la copa Chile disputado en el estadio Luis Valenzuela Hermosilla en - ALEJANDRO PIZARRO/PHOTOSPORT

Santiago 23 Jun. (ATON) -

El cuadro cruzado debutó el reciente fin de semana en el certamen con una goleada ante Deportes Copiapó, por lo que este martes intentará repetir el festejo ante los "ruleteros" en el Sausalito de Viña del Mar.

Continúa la acción de la Copa Chile 2026 y desde este martes se disputará la primera fecha de la fase grupal, que estaba pendiente con la participación de los clubes de Primera División.

El partido más atractivo de esta jornada será la visita de Universidad Católica a Everton a las 20:30 horas en el estadio Sausalito de Viña del Mar, por el Grupo B de la competencia.

El cuadro cruzado llega envalentonado al golear por 3-0 a Deportes Copiapó como forasteros en el Luis Valenzuela Hermosilla el reciente fin de semana.

Para este cotejo, el técnico Daniel Garnero mandaría la siguiente formación: Darío Melo; Sebastián Arancibia, Branco Ampuero, Juan Ignacio Díaz, Nicolás L'Huillier; Jhojan Valencia, Jimmy Martínez, Matías Palavecino; Clemente Montes, Justo Giani y Fernando Zampedri.

En tanto, Everton se estrenó en el certamen con un empate a 2 ante San Luis en la Ciudad Jardín, por lo que está obligado a sumar para no complicarse en el Grupo B.

La posible oncena del conjunto "ruletero" sería con Esteban Kirkman; Diego Oyarzún, Nicolás Baeza, Ramiro González, Valentín Vidal; Amaro León, Joaquín Moya, Braian Martínez; Emiliano Ramos, Julián Alfaro y Nicolás Montiel.