Chile.- UdeConce se quedó sin DT en su regreso a Primera: "Lamentamos su decisión"

Futbol, Deportes Copiapo vs Universidad de Concepcion. Fecha 30, Liga de Ascenso 2025. El entrenador de Universidad de Concepcion Cristian Munoz, centro, celebra el triunfo y la Liga de Ascenso contra Deportes Copiapo durante el partido de primera - ALEJANDRO PIZARRO/PHOTOSPORT

Santiago 1 Dic. (ATON) -

El campeón de la Primera B anunció que Cristián Muñoz decidió no continuar en el cuadro penquista de cara a su regreso a la máxima categoría del fútbol chileno.

Universidad de Concepción volverá a competir en 2026 la Primera División del fútbol chileno al consagrarse campeón en el torneo de la Primera B.

Sin embargo, el Campanil sufrió un duro golpe de cara a su retorno a la máxima categoría del balompié nacional. Es que este lunes el conjunto penquista anunció que Cristián Muñoz no seguirá como técnico del club.

"Durante más de un mes sostuvimos conversaciones y realizamos todos los esfuerzos para su continuidad, pero finalmente respetamos y lamentamos su decisión personal de no seguir y buscar nuevos horizontes", expresó el elenco estudiantil a través de sus redes sociales.

La institución, además, apuntó a "recuperar el tiempo perdido" y recalcó el hecho de enfrentar "con responsabilidad" la Primera División.