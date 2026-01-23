UdeConce remontó y ganó a M. Wanderers en la Serie Río de La Plata

Futbol, Montevideo Wanderers vs Universidad de Concepcion Partido amistoso, Serie Rio de la Plata El jugador de Montevideo Wanderers, derecha, disputa el balon contra el jugador de Universidad de Concepcion durante un partido amistoso disputado en el - ENZO SANTOS/FOCOUY/PHOTOSPORT

El Campanil cerró con un triunfo su participación en el certamen en Uruguay y ya se prepara para debutar en la Liga de Primera ante Coquimbo Unido, en duelo de campeones.

Universidad de Concepción se alista para regresar a la Primera División del fútbol chileno y el cuadro penquista lo hizo con un buen apronte.

Es que el Campanil remontó para derrotar por 2-1 a Montevideo Wanderers en el Parque Viera de Uruguay, en el cierre de su participación en la Serie Río de La Plata.

El conjunto estudiantil comenzó en desventaja rápidamente tras la apertura del marcador a los 3' por medio de un golazo desde afuera del área de Roque Ricca. Sin embargo, igualó las acciones a los 18' con diana de Jeison Fuentealba, resultado con el que se fueron al descanso.

En la segunda parte, el elenco penquista consiguió la victoria con un golazo a los 70' de Cecilio Waterman, quien volvió a anotar con la camiseta auriazul tras su regreso al equipo.

Con este triunfo, Universidad de Concepción cerró su participación en la Serie Río de La Plata y ya se enfoca para su debut en la Liga de Primera 2026 ante Coquimbo Unido, en el duelo de campeones, el sábado 31 de enero a las 20:30 horas.