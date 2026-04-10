UdeConce respondió al Colegio de Entrenadores por denuncia contra su DT

F tbol, San Luis v Uni n la Calera. Doceava fecha, Campeonato de Clausura 2016. El entrenador de Uni n la Calera, Leonardo Ramos, toma du lugar antes del partido de primera divisi n contra San Luis disputado en el estadio Lucio Fari a de Quillota, - SEBASTIAN CISTERNAS/PHOTOSPORT

Santiago 10 Abr. (ATON) -

A través de un comunicado oficial, el Campanil salió al paso para aclarar la situación de su nuevo técnico, el uruguayo Leonardo Ramos.

Una nueva polémica surgió en las últimas horas en el balompié nacional. El jueves el Colegio de Entrenadores de Fútbol de Chile acusó que el uruguayo Leonardo Ramos, nuevo técnico de Universidad de Concepción no cuenta con la licencia profesional necesaria para dirigir en el país.

Frente a esta denuncia, el Campanil salió al paso a través de un comunicado oficial y respondió a los cuestionamientos del gremio sobre su DT.

"El Sr. Leonardo Ramos cuenta con experiencia previa dirigiendo en Chile -Unión La Calera en 2016-, instancia en la que realizó la reválida de su título profesional ante el INAF. Si bien ya ha ejercido funciones en el país, la normativa vigente exige actualmente la obtención de la licencia Conmebol Pro para desempeñarse como director técnico en competencias profesionales", sostuvo el cuadro penquista en la misiva.

Además, añadió que "para acceder a dicha licencia, se requiere acreditar experiencia mínima de una temporada completa como director técnico en el fútbol profesional, requisito que nuestro entrenador cumple cabalmente, considerando su trayectoria en Chile y el extranjero".

"Como institución, llevamos nueve días en contacto permanente con la AFA, la AUF y Conmebol, habiendo presentado toda la documentación requerida y cumpliendo con los procesos establecidos. No obstante, la emisión de la licencia depende exclusivamente de estos organismos externos, por lo que estamos a la espera de su pronta resolución y de la habilitación de Leonardo Ramos a la brevedad posible", agregó.

Incluso, el propio Ramos se refirió a la situación en un comentario en la publicación de Instagram: "Muchas gracias al club y a su directiva, han estado desde el primer día con esto. A veces las opiniones vertidas duelen, pero pronto estaré donde quiero. Repito el agradecimiento al club y sus directivos".

Consignar que el estratego charrúa todavía no ha podido debutar en la banca de Universidad de Concepción, a pesar de que ya han pasado casi dos semanas desde su presentación oficial.