En Unión agilizan para fichar y concretar retorno de Emiliano Vecchio

Archivo - Chile.- Vecchio insistió en que partirá de Unión: "Hoy las condiciones no están" - JONNATHAN OYARZUN/PHOTOSPORT - Archivo

Santiago 17 Dic. (ATON) -

El nuevo gerente deportivo, Luis Pavez, y el técnico del cuadro hispano, Gonzalo Villagra, se refirieron a la chance de sumar al talentoso volante argentino.

Todo indica que Emiliano Vecchio regresará a Unión Española para vivir su tercera etapa en el cuadro hispano, en medio de la incertidumbre del club, que busca anular por secretaría su descenso a la Primera B del fútbol chileno.

Es que durante la presentación oficial del cuerpo técnico de Gonzalo Villagra y la gerencia deportiva liderada por Luis Pavez para la temporada 2026, reconocieron las gestiones para fichar al talentoso volante.

"Sí, me tocó estar por allá (Argentina) para conversar con Emiliano. Es uno de los jugadores que tenemos en el abanico para refuerzos. Todavía no hay nada fichado, y así como él, hay varios más que estamos analizando", expresó Pavez.

En tanto, el técnico Villagra, quien fue compañero de Vecchio en su etapa anterior en el club, resaltó las cualidades del mediocampista pese a su reciente inactividad: "A Emiliano lo conozco de cuando fuimos compañeros. Aquí todos saben la calidad que tiene él como jugador, eso no va a cambiar".

"Es un jugador que estuvo un tiempo sin jugar, pero su calidad no cambia. Después se verá cuál es el desenlace de eso", complementó.

Por último, el estratego enfatizó que buscarán jugadores comprometidos para el 2026: "Tenemos que conformar el mejor plantel posible, con gente que quiera estar acá".