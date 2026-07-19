Unión Española habría rechazado oferta desde el extranjero por Pablo Aránguiz

Futbol, O’Higgins vs Union Espanola Fecha 3, Copa Chile 2026 El jugador de O’Higgins Cristian Morales, derecha, disputa el balon contra Pablo Aranguiz de Union Espanola durante el partido de Copa Chile disputado en el Estadio Codelco El Teniente de - JORGE LOYOLA/PHOTOSPORT

Santiago 19 Jul. (ATON) -

El elenco de colonia le bajó el pulgar a la posibilidad de desprenderse de su referente de cara a la crucial segunda mitad de la temporada.

En vísperas del inicio de la segunda rueda de la Liga de Ascenso, Unión Española le bajó el pulgar a la posibilidad de desprenderse de su delantero y capitán Pablo Aránguiz.

Así lo dio a conocer el periodista Rodrigo Arellano, quien informó en su cuenta de X que los hispanos recibieron una oferta desde el extranjero por el atacante de 29 años, referente del equipo.

"No tienen necesidad de liberar un sueldo importante del plantel. El jugador sigue concentrado en el ascenso; a fin de año conversarán", complementó el comunicador.

Si bien se ha perdido varios partidos de la temporada por lesión, Aránguiz en uno de los rostros más reconocibles del elenco de Plaza Chacabuco y por lo mismo el club no buscaría desprenderse de él en este momento.

Unión Española terminó la primera rueda del torneo en el octavo puesto con 22 puntos, siete por debajo del líder Cobreloa, pero asegurando de momento un lugar en la liguilla de ascenso a Primera División.