Unión Española le cerró la puerta al regreso de César Pinares

Futbol, Deportes La Serena vs Deportes Limache. Copa Chile 2025. El jugador de Deportes Limache Cesar Pinares controla el balon durante el partido semifinal vuelta de la copa Chile contra Deportes La Serena disputado en el estadio La Portada de La - ALEJANDRO PIZARRO/PHOTOSPORT

Santiago 22 May. (ATON) -

El conjunto hispano desmintió los rumores que sitúan al experimentado volante en la órbita del elenco de colonia. Por su parte, el técnico Ronald Fuentes se refirió a la posible llegada de Bianneider Tamayo.

Unión Española decidió salir al paso de los rumores y descartó de plano el eventual regreso del mediocampista César Pinares, quien quedó libre hace algunas semanas tras rescindir su contrato con Deportes Limache.

Por medio de un comunicado, el club informó que el conjunto hispano "actualmente no se encuentra evaluando avanzar por el jugador César Pinares, por lo que la información difundida recientemente no corresponde a la realidad".

Asimismo, desde la tienda roja señalaron que "nuestra institución continúa trabajando en materia de refuerzos para el segundo semestre y, actualmente, se encuentra enfocada en otras alternativas".

Por su parte, el director técnico del elenco de colonia, Ronald Fuentes, se refirió a la posibilidad de sumar al defensa Bianneider Tamayo, futbolista que pertenece a Universidad de Chile y que ya tuvo un préstamo en Santa Laura el año pasado.

"No lo conocía mayormente, tuve la opción de verlo el año pasado cuando veía los partidos de Unión Española y me tocó enfrentarlo cuando estaba en Ñublense. Me pareció un jugador muy interesante", partió señalando el estratego.

En esa misma línea, el ex seleccionado nacional sostuvo que "en cuanto al tema refuerzos, estamos trabajando en eso. Nombres, pueden dar miles, pero trataremos de manejarlos dentro de lo que nos corresponde a nosotros. Cuando ya estén listos, daremos la información a través de la vía oficial del club. Pero en estos momentos, estamos preocupados de seguir trabajando para seguir creciendo futbolísticamente".