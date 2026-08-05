Unión Española oficializó arribo de Ángelo Araos tras ocho años en el exterior

Futbol, Noche Alba 2020 El jugador de la seleccion chilena sub 23 Angelo Araos controla el balon durante la Noche Alba disputada contra Colo Colo ralizada en el estadio Monumental de Santiago, Chile 05/01/2020 Andres Pina/Photosport Football, Colo - ANDRES PINA/PHOTOSPORT

Santiago 6 Ago. (ATON) -

El mediocampista surgido de Deportes Antofagasta, quien estuvo casi una década jugando para equipos de Brasil y México, se sumó este miércoles a la disciplina de Ronald Fuentes.

En horas de esta tarde, Unión Española oficializó a través de sus redes sociales la llegada del mediocampista nacional Ángelo Araos como su nueva incorporación para el segundo semestre.

"¡Bienvenido, Angelo! El volante ofensivo regresa al fútbol chileno tras sus pasos por Brasil y México. Con experiencia en la selección chilena, llega a Unión Española para aportar toda su calidad y jerarquía de cara a los desafíos de la temporada". indicó el cuadro de colonia a través de redes sociales.

Consignar que centrocampista surgió de Deportes Antofagasta y tras un corto paso por Universidad de Chile comenzó su periplo por el extranjero jugando por equipos como Corinthians, Ponte Petra, Necaxa, Atlético Goianiense y Puebla.

No obstante, es importante señalar que su periplo por el exterior estuvo marcado por la irregularidad y las lesiones, sobre todo las roturas de ligamentos sufridas en marzo de 2023 y febrero de 2024.

Al margen de todo eso, el entrenador del elenco hispano, Ronald Fuentes, había destacado previamente sus condiciones. "Él es un volante ofensivo que puede jugar como mixto o como enganche. Sus características son las de un jugador que pide el balón y tiene llegada al arco, que también es importante", sostuvo el DT.

En esa misma línea, el estratego destacó que Araos "él tiene un cambio menos y eso nos permitirá tener más la pelota, que la estamos perdiendo más rápido, sobre todo en función de ataque".