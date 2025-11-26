Unión Española y rumores sobre posible venta del club:"Son absolutamente falsas"

Futbol, Deportes Limache vs Union Espanola. Fecha 28, Liga de primera 2025. El equipo de Union Espanola es fotografiado durante el partido de primera division contra Deportes Limache disputado en el estadio Lucio Farina de Quillota, - Manuel Lema/PHOTOSPORT

Santiago 26 Nov. (ATON) -

En medio de sus desesperada lucha por salvarse del descenso, el cuadro hispano publicó, a través de sus redes sociales, un comunicado para desmentir categóricamente una supuesta venta.

Unión Española vive un delicado momento en el fútbol chileno. El cuadro hispano está al borde de descender a la Primera B, lo cual podría sellar en la fecha de este fin de semana del Campeonato Nacional.

A eso, se suma que en los últimos días trascendió que el club saldría a la venta, situación que su máximo accionista, Jorge Segovia, estaría meditando.

Frente a este panorama, el conjunto de colonia salió al paso de los rumores y publicó un comunicado para desmentir categóricamente una supuesta venta.

A través de redes sociales, el cuadro de Independencia informó que "las versiones que han circulado en distintos medios y portales de noticias durante los últimos días, respecto a una supuesta venta de la institución, son absolutamente falsas".

"Estas informaciones carecen de sustento y no representan la realidad del club, cuyo compromiso con su proyecto deportivo e institucional se mantiene fuerte", añadió.

Además, agregó que "resulta especialmente lamentable que un medio como El Mercurio difunda información incorrecta y sin respaldo, más aún en una semana en la que todas las energías y la concentración de la institución estarán puestas en conseguir un triunfo este domingo".