En Unión explicaron reclamo y tienen confianza para quedarse en Primera

Futbol, Union Espanola vs OÕHiggins Fecha 29, Liga de primera 2025. El equipo de Union Espanola es fotografiado durante un partido de la liga de primera division disputado en el estadio Santa Laura de Santiago, Chile. 30/11/2025 Dragomir - DRAGOMIR YANKOVIC/PHOTOSPORT

Santiago 16 Dic. (ATON) -

El gerente general del cuadro hispano, Sabino Aguad, se refirió al recurso presentado junto a Deportes Iquique para trata de impedir sus descensos a la Primera B.

Pese a que selló su descenso en cancha a la Primera B, Unión Española sueña con mantenerse en la máxima categoría del fútbol chileno.

Es que el cuadro hispano se aferra al resquicio reglamentario y que por secretaría puedan lograr la permanencia en la Primera División.

El gerente general del conjunto de colonia, Sabino Aguad, se refirió al reclamo presentado junto a Deportes Iquique para invalidar sus descensos a la Primera B.

"(La situación) No lo conocíamos antes, nos dimos cuenta hacia el final. Es algo que ya había sucedido hace años atrás en la ANFP y se dio respuesta positiva. Analizamos eso, más lo de ahora y creemos que era factible y posible. Ya sucedió antes y fue respuesta positiva, el reglamento está sobre las bases. Tenemos expectativas positivas", sostuvo el personero del elenco rojo en conferencia de prensa.

"Insistimos en lo que planteamos, que el reglamento señala una cosa y las bases otra, y las mismas bases señalan que el reglamento está por sobre las bases. Como antes ya sucedió y fue validado, ese es nuestro argumento y estamos esperando respuesta de la ANFP", añadió.

Consultado sobre si hay confianza en una respuesta favorable de la ANFP o si irán a otras instancias, como el TAS, en caso de no verse favorecidos, comentó: "Esperemos la repuesta, no nos adelantamos, porque dependerá de lo que diga el directorio de la ANFP. Una vez tengamos la respuesta, tenemos varias alternativas. Pero miramos positivamente. Creemos que hay que negociar, eso es lo que esperamos. No es llegar y decir sí o no, hay que conversar, hay dineros en juego, número de equipos. Queremos la respuesta y qué acciones tomamos".

Consignar que el resquicio al que se aferra Unión explica que el artículo 90 de este documento revela que "finalizada una temporada se determinará el promedio de puntos obtenidos por todos los equipos en los campeonatos disputados en los tres años inmediatamente anteriores, descendiendo aquellos dos cuyos promedios de puntos fueren los menores".

Eso sí, este reglamento está por sobre las bases de la Primera División, pues el artículo 91 consigna: "Las bases de las competencias no podrán contener disposiciones contrarias a este Reglamento".

Según cálculos que trascendieron, los dos equipos con peores promedios serían Deportes La Serena (0,9) y Deportes Limache (1,03) y no Unión (1,16) y Deportes Iquique (1,20), respectivamente.