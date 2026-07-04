Universidad Católica buscaría el regreso de un arquero multicampeón

Futbol, Universidad Catolica vs Union La Calera. Fecha 15, campeonato Nacional 2023. El jugador de Universidad Catolica Matias Dituro, juega el balon contra Union La Calera durante el partido de primera division disputado en el estadio Santa - MARCELO HERNANDEZ/PHOTOSPORT

Santiago 4 Jul. (ATON) -

El conjunto cruzado estaría en conversaciones para traer de vuelta a Matías Dituro, guardameta que recientemente renovó su contrato con Elche y tuvo una bullada salida de la UC en 2021.

Con un ojo puesto en los desafíos del segundo semestre, Universidad Católica se habría comenzado a mover en el mercado y tendría entre ceja y ceja a un ex arquero cruzado.

La referencia es para el argentino-chileno Matías Dituro, ganador de cuatro títulos de Primera División y dos Supercopas con la UC, y que actualmente milita en el Elche, elenco que zafó por muy poco del descenso en La Liga.

La información la dio a conocer el periodista Bruno Sampieri, quien aseguró que el golero habría sostenido conversaciones con la dirigencia del cuadro precordillerano para allanar su regreso.

Sin embargo, hay un par de consideraciones a tomar en cuenta, como el hecho de que en marzo pasado el guardameta renovó su contrato con el club español hasta junio del próximo año.

Además, cabe recordar que el cancerbero tuvo una bullada salida de la tienda estudiantil en 2023, luego de pedir su partida anticipada y marcharse como jugador libre al Fatih Karagümrük de Turquía.