Universidad Católica se estrenó con un triunfo en la Copa Chile

Futbol, Deportes Copiapo vs Universidad Catolica. Fecha 3, Copa Chile 2026. El jugador de Universidad Catolica Matias Palavecino, centro, celebra tras marcar un gol contra Deportes Copiapo durante un partido grupo B de la copa Chile disputado en el - ALEJANDRO PIZARRO/PHOTOSPORT

Santiago 20 Jun. (ATON) -

La UC sigue su gran momento y dio cuenta como visitante de Deportes Copaipó

La Universidad Católica extendió su gran momento futbolístico ahora a la Copa Chile, donde se estrenó con un triunfo como visitante frente a Deportes Copiapó en el estadio Luis Valenzuela Hermosilla.

El equipo que adiestra Daniel Garnero venía de una goleada 5-1 frente a la Universidad de Concepción y debutaba en este torneo que da boletos a la fase inicial de la Copa Libertadores, mientras que para los Leones Atacameños era su tercer partido en esta competencia, donde registraba un empate y una victoria.

A los 9 , Matías Palavecino comenzó a dibujar buen fútbol con un gran centro pasado al segundo poste del portero Nicolás Temperini, y que Justo Giani peinó, pero el balón se le fue desviado en el primer aviso de peligro que hubo en el partido.

Con posterioridad, a los 10 , los Cruzados alejaban penal, pero la jugada no tenía validez, ya que se había sancionado fuera de juego de Fernando Zampedri, en una jugada que debió ser sancionada con la máxima sentencia, pero al no haber VAR en este torneo no se pudo corregir la determinación del árbitro Fernando Vejar.

Los locales respondieron a los 16 cuando un centro que vino desde la derecha fue impactado en la boca misma del arco por parte de Lautaro Palacios, pero Vicente Bernedo estuvo muy atento para controlar y evitar la apertura del marcador, que llegó a los 20 , pero en la meta del frente, cuando un saque corto del golero de Copiapó fue interceptado en el mediocampo. Giani aceleró la jugada para Fernando Zampedri, que controló y cedió a Palavecino, que con un zurdazo infló la red en un gol de gran factura.

A los 39 , el conjunto de la franja cargó por la izquierda, y un centro que atravesó toda la portería fue impactado por Jhojan Valencia, pero Temperini le achicó y evitó el segundo tanto de la Católica.

En la reanudación de las acciones en el segundo lapso, el golero siguió luciéndose y le atajó en gran medida un derechazo a Giani. Pero tanta resistencia no podía prolongarse eternamente. A los 51 , Fernando Zampedri aprovechó un pase profundo de Daniel González y con un remate potente logró el 2-0.

El nivel de Zampedri sigue siendo de excepción y a los 79 controló en plena área, hizo cuanto amague quiso y se la dejó en la cabeza a Clemente Montes, que anotó la tercera diana de la Católica.

Antes del cierre, Nozomi Kimura vio la cartulina roja en Copiapó por una agresión sobre el juvenil Vicente Cárcamo, que puso término a un partido donde la UC fue ampliamente superior y demostró en el debut que tiene por meta ganar la Copa Chile.

Deportes Copiapó: Nciolás Temperini, Agustín Ortiz, Marcelo Filla, Nicolás Suárez, Nozomi Kimura, Enzo Fernández (56 Axl Ríos), Francisco Espoz (46 Francisco Orellana), Gastón Pérez, Iván Ledesma (76 Manuel López), Damián Sáez (56 Carlos Soza), Lautaro Palacios. DT: Héctor Almandoz.

Universidad Católica: Vicente Bernedo, Bernardo Cerezo, Daniel González, Juan Ignacio Díaz, Nicolás L Huillier (69 Cristian Cuevas), Jhojan Valencia, Jimmy Martínez (76 Alfred Canales), Matías Palavecino, Diego Corral (46 Clemente Montes), Fernando Zampedri (80 Amaro Pérez), Justo Giani (69 Vicente Cárcamo). DT: Daniel Garnero.

Goles: 20 Matías Palavacino 0-1; 51 Fernando Zampedri 0-2; 79 Clemente Montes 0-3

Estadio: Luis Valenzuela Hermosilla (1346 espectadores)

Árbitro: Fernando Vejar

Expulsado: 86 Nozomi Kimura (COP)