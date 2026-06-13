Universidad Católica y Fernando Zuqui le dieron una gran notica a la hinchada

Futbol, Universidad Catolica vs Barcelona SC. Copa Libertadores 2026. El jugador de Universidad Catolica Fernando Zuqui es fotografiado durante el partido de la fecha 5 del grupo D de la Copa Libertadores contra Barcelona SC disputado en el estadio Claro - JONNATHAN OYARZUN/PHOTOSPORT

Santiago 13 Jun. (ATON) -

El elenco cruzado tiene una preocupación menos de cara al segundo semestre donde tiene por desafío los octavos de final de la Copa Libertadores

La Universidad Católica, que tiene como gran desafío para el segundo semestre los octavos de final de la Copa Libertadores, se quitó un problema de encima que complicaba a su entrenador, Daniel Garnero.

El conjunto de la franja, que ganó de manera destacada su grupo del máximo torneo continental de clubes, con los históricos triunfos de visita frente a Cruzeiro y Boca Juniors, se medirá por un paso a los ocho mejores de América frente a Estudiantes de La Plata.

Fue la propia institución universitaria quien dio a conocer un acuerdo para la renovación del volante argentino Fernando Zuqui, uno de los inamovibles del elenco cruzado y que tenía complicado al cuerpo técnico y la dirigencia, dado que el futbolista era pieza fundamental en el andamiaje del equipo y su alejamiento hubiese significado un duro traspié, y además obligaba a ir a la búsqueda de un nuevo fichaje, con la incertidumbre habitual de si funcionaría o no.

En concretó, el trasandino extendió su contrato por todo el 2026 con el conjunto de la precordillera, que ahora puede abocarse a buscar otros puestos para reforzarse de cara a la segunda mitad del año, donde además tiene por objetivo el título nacional, que en la actualidad los tiene en el segundo lugar, a diez puntos del líder Colo-Colo.

En lo inmediato, la UC jugará este domingo 14 de junio en el Claro Arena a las 17:30 horas a la Universidad de Concepción, con el arbitraje de Héctor Jona.