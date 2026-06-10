Universidad Católica fijó el monto para dejar ir a Clemente Montes

Futbol, Barcelona SC vs Universidad Catolica. Copa Libertadores 2026. El jugador de Universidad Catolica Clemente Montes celebra tras marcar un gol contra Barcelona SC durante el partido del grupo D de la Copa Libertadores disputado en el Estadio - ADRIAN NUQUES/API/PHOTOSPORT

Santiago 11 Jun. (ATON) -

El cuadro cruzado le puso un altísimo precio al delantero, quien se ha transformado en una de sus principales figuras en la temporada.

Tras un arranque titubeante con un par de suspensiones por amonestación en el camino, el delantero Clemente Montes logró establecerse como una de las figuras de Universidad Católica en la presente temporada.

El atacante ha disputado un total de 23 compromisos con la camiseta del cuadro precordillerano, con un saldo de siete goles y seis asistencias, números que estarían llamando la atención de mercados extranjeros.

En ese contexto, el medio partidario Punto Cruzado indicó que el club estudiantil habría fijado como piso para negociar un monto de tres millones y medio de dólares, además de quedarse con un porcentaje de la carta del jugador.

Además, aseguraron que el extremo tiene por objetivo mantenerse en la UC y solo saldría si llega una propuesta que lo satisfaga no solo en lo económico, sino también en lo deportivo.