Universidad de Chile tendría un plan B ante complicaciones para sumar a Gauthier

Futbol, Coquimbo Unido vs Universidad de Chile. Fecha 14, Liga de Primera 2025. El jugador de Coquimbo Unido Bruno Cabrera es fotografiado durante un partido de primera division contra Universidad de Chile disputado en el estadio Francisco Sanchez - ANDRES PINA/PHOTOSPORT

Santiago 28 Jul. (ATON) -

Las dudas sobre el estado físico del defensa uruguayo habrían llevado a los azules a fijarse en un zaguero argentino que se proclamó campeón con Coquimbo Unido en la temporada pasada,

Universidad de Chile habría vuelto a mirar hacia el mercado de pases ante las complicaciones para poder fichar al defensa uruguayo Valentín Gauthier, quien no pasó los exámenes médicos.

Aunque en TNT Sports aseguraron que los azules harían una nueva revisión al charrúa, el periodista Renzo Luvecce reveló que el conjunto laico tendría visto un plan B.

Según el comunicador, los universitarios habrían consultado a Newell's Old Boys por el zaguero argentino Bruno Cabrera, quien en 2025 se coronó campeón de la Liga de Primera con Coquimbo Unido.

En esa misma línea, el profesional aseguró que en caso de iniciar negociaciones, el elenco universitario buscaría un préstamo con opción de compra por el central, cuyo pase fue adquirido por el combinado rosarino a cambio de medio millón de dólares.

Es importante consignar que en la presente temporada con el cuadro leproso, Cabrera apenas ha disputado ocho partidos, ya que en el primer semestre alternó con la suplencia y además se perdió cinco fechas por lesión.